Kosova'da eğitim-öğretim normalleşmeye başladı
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Kosova'da eğitim-öğretim normalleşmeye başladı

Kosova'da eğitim-öğretim normalleşmeye başladıEnis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart tarihinde ara verilen eğitim- öğretim normalleşme kapsamında dün itibariyle yeniden başladı.

10.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:55

Kosova'da eğitim-öğretim normalleşmeye başladı

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart tarihinde ara verilen eğitim- öğretim normalleşme kapsamında dün itibariyle yeniden başladı.

Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve Türkçe'nin resmi dil olduğu Prizren kentinde koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart tarihinde ara verilen eğitim-öğretim normalleşme kapsamında 3 ay aradan sonra dün itibariyle yeniden başladı. Kenteki Emin Duraku İlköğreti Okulu'ndaki öğrenci ve eğitimciler, salgına karşı sosyal mesafe ve maske takarak ders başı yaptı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Emin Duraku ve İlköğretim Okulu tarih dersi öğretmeni Fetnan Derviş, yaklaşık 3 aydan bu yana salgın nedeniyle eğitime ara verilmek zorunda kalındığını ancak öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için uzaktan eğitimle de olsa eğitimlerine devam ettiklerini söyledi.

OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Salgının halıhazırda geçmediğine dikkat çeken Derviş, her türlü önlemleri aldıklarını ve okulların dezenfekte edildiğini belirtti. Sosyal mesafenin uygulandığı sınıflarda öğrenciler de, normal eğitimi özlediklerini söyledi. Prizren Belediyesi Türkçe Eğitim Sorumlusu Ferdi Kovaç da lise giriş sınavları ve lise mezuniyet sınavları öncesi son iki haftalık bir sürede eğitimin başladığını ve öğrencilerin dersbaşı yaptıklarını söyledi.

HER SINIFA 15 ÖĞRENCİ SINIRLAMASI

Kosova Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla, ülke genelinde 23 Haziran 2020 tarihinde düzenlenecek olan Lise Kabul Sınavı'na hazırlık için dokuzuncu sınıflar da ders başı yaptı. Kosova genelinde tüm ilköğretim okullarında 19 Haziran'a kadar sürecek olan eğitim sürecinde sınflarda da sosyal mesafenin korunması adına en fazla 15 öğrenci ders görmesi dikkat çekti.

Kosova'da eğitim-öğretim normalleşmeye başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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