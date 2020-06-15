Kosova'da düğün yasağının kaldırılması için hükümete çağrı
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Kosova'da düğün yasağının kaldırılması için hükümete çağrı

Kosova'da normalleşme sürecinin üçüncü aşamasında düğün yasaklarının kaldırılmaması nedeniyle işletme sahipleri ve ses sanatçıları, gerçekleştirdikleri eylem ile hükümete seslenerek 1 Temmuz'dan itibaren düğünlere izin verilmesini istedi.

Kosova'da düğün yasağının kaldırılması için hükümete çağrı
15.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:47

Kosova'da normalleşme sürecinin üçüncü aşamasında düğün yasaklarının kaldırılmaması nedeniyle işletme sahipleri ve ses sanatçıları, gerçekleştirdikleri eylem ile hükümete seslenerek 1 Temmuz'dan itibaren düğünlere izin verilmesini istedi.

Kosova, 18 Mayıs'tan itibaren yeni tip virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbir amacıyla alınan tedbirleri kademeli olarak hafifletti. Normalleşme sürecinin üçüncü aşamasında düğün yasaklarının kaldırılmamasına birçok işletme sahibi tepki gösterdi. Başkent Priştine'de Başbakanlık binası önünde toplanan düğün salonları, diskotek, restoran sahipleri ve şarkıcılar protesto gerçekleştirdi. Protestocular, 1 Temmuz'dan itibaren itibaren düğünlerin yapılmasına izin verilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Bakanlar Kurulu toplantısından çıkan ve eylemcilerle konuşan Kosova Sağlık Bakanı Aben Zemaj toplanmanın başkalarının sağlığını tehdit ettiğini belirterek sorunları görüşmek için eylemcilerden oluşan bir heyetin Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret etmesini istedi. Sağlık Bakanı Zemaj'ın talebini olumlu karşılayan Kosova'nın ünlü ses sanatçısı Afrim Muçiçi ülkede eğlence sektörüne yönelik haksızlık yapıldığını ifade etti. Muçiçi, "Kosova'da alışveriş merkezleri açıldı, dükkan ve mağazalar açıldı, sadece eğlence sektörüne çalışması için izin verilmedi. Bu doğru bir karar değildir" diyerek hükümetten derhal eğlence sektörünün yeniden faaliyete geçirilmesini talep etti.

Korona virüs salgını nedeniyle büyük zarara uğradıklarını ifade eden eğlence sektörü temsilcileri, zor durumda olduklarına dikkat çekti. Düğün salonu sahibi Alban Mehmeti yaptığı açıklamada, ailelerine ekmek götüremediklerini ve büyük maddi zarara uğradıklarını dile getirdi. Mehmeti, eğlence dünyasına yönelik büyük haksızlık yapıldığını ifade etti.

Müzisyen Besart Halimi ise eğlence sektörüne yönelik yasakların devam etmesinin kabul edilmez olduğunu kaydetti.

Kosova'da binlerce kişinin çalıştığı eğlence sektörünün yeniden faaliyete geçebilmesi için yasakların 1 Temmuz'da kaldırılması konusunda ısrarcı olan protestocular amaçlarına ulaşıncaya kadar protestolara devam edeceklerini belirtti. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

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