Kosova'da Domuz Gribinden 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Kosova'da 'domuz gribi' olarak bilinen AH1N1 virüsü nedeni ile son 3 ayda 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kosova Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, domuz gribi salgını nedeniyle son 3 ay içerisinde Kosova genelinde toplamda 11 kişinin bu salgından hayatını kaybettiği açıklandı. Kosova'nın güney bölgesinde yer alan Prizren'de de domuz gribi hastalığına yakalanan çok sayıda hastanın olduğu ancak bugüne kadar bu hastalıktan hayatını kaybedenin olmadığı belirtildi.

DHA'ya konuşan Prizren Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Beran Karanezi, Prizren'de son 3 aydır çok sayıda hastaya domuz gribi teşhisi konulduğunu ancak sadece bir hastanın durumunun kritik olduğunu söyledi.

Prizren Belediyesi Sağlık Müdürü Visar Shehu, Kosova genelinde yoğun bir grip salgının olduğunu ancak Prizren bölgesinde geçtiğimiz yıla oranla grip salgınında düşüş olduğunu söyledi. Kosova'da son 3 ayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Shehu, Prizren Belediyesi Sağlık Müdürlüğü olarak olası her hangi bir ciddi salgına karşı tedbirli olduklarını söyledi. Grip şikayeti nedeniyle Prizren Aile İl Sağlık Merkezi'ne muayene olmaya gelen vatandaşların kuyruklar oluşturması dikkat çekti. Dr. Gülcan Hasani de, son günlerde grip şikayeti nedeniyle Prizren Aile İl Sağlık Merkezi'ne çok sayıda hastanın muayene için başvurduğunu ve grip teşhisi konulduğunun söyledi. Hastalara, doktora muayene olmadan eczanelerden kafalarına göre antibiyotik almamalarını uyarısında bulunan Hasani, hastalardan mutlaka en yakın sağlık ocakları ve hastanelere başvurmalarını istedi. - Tabak

Kaynak: DHA