Kosova'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Thaçi'nin yerine meclis başkanı getirildi

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine görevinden istifa etmesinin ardından, Thaçi'nin yerine geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Vyosa Osmani getirildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine görevinden istifa etmesinin ardından, Thaçi'nin yerine geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Vyosa Osmani getirildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, başkent Priştine'de düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kosova Özel Mahkemesinde görevli yargıcın, hakkındaki iddianamenin kabul edildiğini az önce kendisine bildirdiğini aktaran Thaçi, "Şahsım ve ailem adına, özgürlük, bağımsızlık ve devlet kurma yolundaki 30 yıllık çabalarımızda bana inanıp beni destekleyen sizler adına çok zor bir an." dedi. Thaçi'nin yerine geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Vyosa Osmani getirildi. Kosova Meclisi, 6 ay içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi gerekiyor. Yeni cumhurbaşkanının seçilememesi durumunda meclis feshedilerek, erken seçime gidilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı