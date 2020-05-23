Kosova'da Covid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazı kılınmayacak Kosova İslam Birliği, bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında camilerde bayram namazının kılınmayacağını duyurdu.

Kosova İslam Birliği, bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında camilerde bayram namazının kılınmayacağını duyurdu.

Kosova İslam Birliği tarafından alınan kararda, Kosova Sağlık Bakanlığı ve Kosova Ulusal Halk sağlığı Enstitüsü'nün tavsiyeleri doğrultusunda, yeni tip korona virüs salgını döneminde vatandaşların sağlıklarının muhafaza edilmesi için alınan tedbirler uyarınca, ülke genelindeki camiler ve diğer kamu alanlarında bayram namazının kılınmayacağı belirtildi.

Kosova Müftüsü Naim Ternava imzalı kararda, bayram namazı saatinde cami minarelerinden tekbir ve sala okunacağı, Kosova İslam Birliğinde bayramlaşma kabulünün düzenlenmeyeceği kaydedildi. Kararda ayrıca, bayram vesilesiyle eş dosta ziyaretlerin yapılmaması talep edildi.

Kosova'da korona virüs nedeniyle camiler hala ibadete açılmadı. Her gün 20 saatlik sokağa çıkma yasağının sürdüğü Kosova'da korona virüse yakalanan vaka sayısı bin 25'e yükselirken, virüs nedeniyle toplam 29 kişi hayatını kaybetti.

(Ercan Kasap/İHA)

Kaynak: İHA