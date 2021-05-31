Kosova'da Covid-19 Gelişmeleri.

Kosova'da Covid-19 Gelişmeleri.Kosova Hükümeti, 28/05/2021 tarihinde aldığı karar ile 31/05/2021 tarihinden geçerli olmak üzere var olan COVID-19 kısıtlamalarının önemli bir bölümünde hafifleştirici kararlar almıştır.

Kosova'da Covid-19 Gelişmeleri.

Kosova Hükümeti, 28/05/2021 tarihinde aldığı karar ile 31/05/2021 tarihinden geçerli olmak üzere var olan COVID-19 kısıtlamalarının önemli bir bölümünde hafifleştirici kararlar almıştır. Buna göre;

• Alışveriş ve gastronomi sektörünün saat 23: 00'e kadar çalışabileceklerine karar verilmiş,

• Kosova Cumhuriyeti sınırları içinde vatandaşların 22: 00 - 05: 00 saatleri arasında dışarıya çıkması yasağı kaldırılarak sokağa çıkma yasağı iptal edilmiş,

• Açık havada tek başına yürürken maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıştır.

Diğer taraftan, Kosova Cumhuriyeti'nin tüm bölgelerinde uygulanmak üzere aşağıdaki önlemler alınmıştır:

Kosova vatandaşları ve yabancıların (karşılıklılık esası) ülkeye girişleri hakkında:

• Resmi ECDC listesine göre yüksek riskli ülkelerden gelen, Kosova'da geçici veya kalıcı oturma izni olanlar da dahil olmak üzere, Kosova'ya giren yabancı vatandaşların son 72 saat içinde COVID-19 için negatif RT-PCR testi ibraz etmeleri gerekmektedir.

• Yukarıdaki maddenin istisnaları şunlardır:

- Yabancı uyrukluların yalnızca RKS bölgesinden geçeceklerine ve girişten sonra 3 saat içinde RKS bölgesini terk edeceklerine ilişkin bir beyanname imzalayacaklarını dikkate alarak, Adem Yaşari Uluslararası Havalimanı veya karayolları üzerinden giriş yaptıklarında negatif RT-PCR test sertifikasına sahip olmaları gerekmez.

- Uluslararası taşıma protokolüne uyulması koşuluyla, profesyonel taşıyıcıların (sürücülerin) negatif bir PCR test sertifikasına sahip olması gerekli değildir.

- Otobüs veya normal uluslararası transit hat ile organize taşımacılık için ülkeye giriş yapanların, 5 saat içinde RKS bölgesinden ayrılacağına dair bir beyan imzalamaları şartıyla, negatif bir RT-PCR testi sunmaları gerekli değildir.

- Kosova'ya akredite olan yabancı diplomatların ve onların aile üyelerinin negatif bir RT-PCR test sertifikası sunmalarına gerek yoktur.

-Covid-19 aşısı aldığını ispatlayan yabancılar PCR test sertifikası sunmalarına gerek yoktur.

-Yabancı uyruklu vatandaşlar için geçerli olmak kaydı ile Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'dan gelen yolcuların ülkeye girişi yasaklanmıştır. Bu maddenin istisnası son 24 saat içinde Kosova'dan çıkan Kosova vatandaşlarıdır (başka bir ülkede ikamet edenler dahil).

Kaynak: Kosova Başbakanlık Ofisi haber sitesi https://kryeministri-ks. net/mbledhja-e-14-te-e-qeverise-se-kosoves/

Yayımlayan: Priştine Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre