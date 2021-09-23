Kosova'da çiftçilerden traktörlü protesto - Haberler
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Kosova'da çiftçilerden traktörlü protesto

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kosova'da Covid-19 salgını sürecince devletten yeterli destek almadığını savunan çiftçiler traktörleriyle Tarım Bakanlığı'nı protesto etti.

Kosova'da Covid-19 salgını sürecince devletten yeterli destek almadığını savunan çiftçiler traktörleriyle Tarım Bakanlığı'nı protesto etti.

Kosova Tarım Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını döneminde yeterince destek sağlamaması Kosovalı çiftçileri isyan ettirdi. İlk sırada buğday sübvansiyonu kriterlerinden memnun olmayan yüzlerce çiftçi, 200'e yakın traktör ile başkent Priştine'nin caddelerinde protesto düzenledi. Salgın nedeniyle kısa süren protesto gösterisinde, eylemin amacının Tarım Bakanlığı'na ülkede tarımın ne kadar ağır şartlarda yapıldığını göstermek olduğu belirtildi. Çiftçiler, bakanlığın belirlediği kriterler nedeniyle yüzde

80'inin sübvansiyon başvurusu yapamayacağını ifade etti. Göstericiler, 2020-2021 sübvansiyon başvuru sürecinin iptal edilmesi ve alınan kararın gözden geçirilmesi taleplerinin yer aldığı dilekçeyi Tarım Bakanı'na iletti. Daha sonra traktörleriyle Priştine sokaklarında tur atan çiftçiler, taleplerinin karşılanmaması durumunda daha büyük bir protesto düzenleyeceklerini belirtti.

Çiftçi Tahir Demaj, çiftçiliğin içinde bulunduğu ağır durumun Tarım Bakanlığı'nın destekleriyle aşılabileceğini ifade ederek hükümetten çiftçilere sahip çıkmasını talep etti.

Bir diğer çiftçi İbish Matani, buğday sübvansiyonu konusunda belirlenen yeni kriterlerin, buğday üreticilerini zora sokacağını belirterek, kriterlerin yumuşatılmasını istedi.

Kamber Yıberi ise, geçen yıllarda buğday ekili bir hektar başına devletten 150 euro aldıklarını hatırlatarak, bu rakamın düşürüldüğünü ve sübvansiyon alabilmek için şartların sertleştirildiğini söyledi.

(Ercan Kasap/İHA)

Kosova'da çiftçilerden traktörlü protesto

Kosova'da çiftçilerden traktörlü protesto

Kosova'da çiftçilerden traktörlü protesto

Kosova'da çiftçilerden traktörlü protesto
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