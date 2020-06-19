Kosova'da çiftçilerden traktörlü protesto
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Kosova'da çiftçilerden traktörlü protesto

Kosova'da korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren çiftçiler, traktörleri ile Tarım Bakanlığı önünden protesto düzenledi.

Kosova'da çiftçilerden traktörlü protesto
19.06.2020 20:34 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:40

Kosova'da korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren çiftçiler, traktörleri ile Tarım Bakanlığı önünden protesto düzenledi.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Kosovalı çiftçiler başkent Priştine'de bulunan Tarım Bakanlığının önünde toplanarak, traktörleri ile yolları kapattı. Çiftçiler, traktörlerine "Adalet istiyoruz", "Hibe ve teşviklerde yapılan yolsuzluklara son verilsin" yazılı pankartlar astı.

Tarım Sendikaları Federasyonu Başkanı Tahir Tahiri, yaptığı açıklamada Tarım Bakanlığını çiftçilere yardımcı olmamakla suçlarken, teşvik ve hibelerin dağıtılması konusunda adaletsizliğin olduğunu savundu. Bakanlığın bu yolsuzluğa göz yumduğu iddiasında bulunan Tahiri, çiftçilerin alın terinin çalındığını vurgularken, çiftçilere acilen sübvansiyon ve hibe desteği yapılması çağrısında bulundu.

Çiftçilerin dertlerini dinlemek için yanlarına gelen Tarım Bakanı Besian Mustafa, yaptığı açıklamada korona virüs salgını nedeniyle 3 aylık bir karantina döneminin yaşandığını, bu nedenle teşvik ve hibe verilmesinde gecikme olduğunu açıkladı. Bakan Mustafa, normal sayılacak bir yıl içinde olmadıklarını, bu nedenle durumun normale dönmesiyle çiftçilere yapılan yardımların aksamayacağını aktardı. Mustafa, çiftçilere 53 milyon Euro tutarında teşvik ve hibe programını imzalama sözü verdi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

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