Kosova'da camilerin ibadete açılmaması protesto edildi Kosova'nın başkenti Priştine'de bir grup, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle kapanan camilerin yeniden ibadete açılmamasını protesto etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'de bir grup, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle kapanan camilerin yeniden ibadete açılmamasını protesto etti.

Priştine'de toplanan bir grup Kosovalı, ülkede yeni tip korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin hafifletilmesi kapsamında girilen normalleşme sürecinin ikinci aşamasına camilerin açılmasının dahil edilmemesini protesto etti. İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, maske ve eldiven takarak ikindi namazını şehrin merkezindeki meydanda kıldı. Sosyal mesafeye uyan ve açık alanda namaz kılan vatandaşlar, yetkililerden camilerin yeniden ibadete açılmasını talep etti.

Eylemciler tarafından yapılan açıklamada, "Cami kapılarının ibadete açılmaması nedeniyle duyduğumuz memnuniyetsizliği dile getirmek için namazımızı açık alanda meydanda kılmaya karar verdik. Camilerin açılması, normalleşme sürecinin ikinci aşamasına dahil edilmeliydi" denildi.

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, bir süre önce yaptığı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle ülkede camilerin ibadete açılması için henüz şartların oluşmadığını belirtmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA