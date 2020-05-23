Kosova'da bir günde 12 poliste koronavirüs tespit edildi Kosova'da bir günde 12 poliste koronavirüs tespit edildiEnis TABAK, Prizren (DHA)- Kosova'da koronavirüs (Covid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Kosova'da bir günde 12 poliste koronavirüs tespit edildi

Enis TABAK, Prizren (DHA)- Kosova'da koronavirüs (Covid-19) salgını yayılmaya devam ediyor. Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü şehirlerin başında ikinci sırada yer alıyor.

Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Kosova'da son 24 saat içinde 21 yeni koronavirüs vakasından 19'unun Prizren'den olduğu açıklandı. Bu vakalardan da 12'sinin polis memuru olduğu belirtildi. Prizren polisi bölge halkla ilişkiler yetkilisi Shaban Osmanollaj, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Prizren'de koronavirüse yakalanan 19 kişiden, 12'sinin polis memuru olduğunu doğruladı. 20 polis memuruna test yapıldığını kaydeden Osmanollaj, polis memurlarının virüse nasıl yakalandıklarına ilişkin detay vermedi.

PRİZREN'DE SON DURUM

Prizren'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 121'e yükseldi. Koronavirüs tanısı konulan 782 kişi iyileşirken, 30 kişi de vefat etti. Kosova'da ülke genelinde 213 aktif vaka bulunuyor. Ülkede yapılan toplan test sayısının da 12 bin 812 olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA