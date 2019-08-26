Kosova'da başbakanın savaş suçu ithamı nedeniyle istifası sonrası erken seçim tarihi belli oldu

26.08.2019 18:00

Kosova'da Başbakan Ramush Haradinaj'ın savaş suçuyla itham edilmesinin ardından istifa etmesi sonrası erken seçim için tarih belli oldu. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi parlamento seçimlerinin 6 Ekim'de yapılacağını açıkladı.



Kosova'da geçtiğimiz perşembe günü yapılan oylamada oy çoğunluğu ile meclis kendini feshetmiş ve erken seçim kararı alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle