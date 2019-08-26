Kosova'da başbakanın savaş suçu ithamı nedeniyle istifası sonrası erken seçim tarihi belli oldu

Kosova'da başbakanın savaş suçu ithamı nedeniyle istifası sonrası erken seçim tarihi belli oldu

Kosova'da Başbakan Ramush Haradinaj'ın istifası sonrası erken seçim için tarih belli oldu. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi parlamento seçimlerinin 6 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

26.08.2019 18:00
Kosova'da başbakanın savaş suçu ithamı nedeniyle istifası sonrası erken seçim tarihi belli oldu

Kosova'da Başbakan Ramush Haradinaj'ın savaş suçuyla itham edilmesinin ardından istifa etmesi sonrası erken seçim için tarih belli oldu. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi parlamento seçimlerinin 6 Ekim'de yapılacağını açıkladı.


Kosova'da geçtiğimiz perşembe günü yapılan oylamada oy çoğunluğu ile meclis kendini feshetmiş ve erken seçim kararı alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et