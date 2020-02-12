Kosova'da Başbakan ve bakanların maaşları yarıya inecek
Haberler » Dünya » Kosova'da Başbakan ve bakanların maaşları yarıya inecek - Haberler

Kosova'da Başbakan ve bakanların maaşları yarıya inecek

Kosova Başbakanı Albin Kurti, kabinede görevli bakanlarla kendisine verilen maaşların yarıya indirileceğini açıkladı. Avrupa'nın en fakir ülkelerinden Kosova'da iki sene önce başbakan ve bakanların maaşlarına yaklaşık 2 katı oranında zam yapılmıştı

12.02.2020 21:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:45
Kosova'da Başbakan ve bakanların maaşları yarıya inecek

Başbakanı Albin Kurti, kabinede görevli bakanlarla kendisine verilen maaşların yarıya indirileceğini açıkladı.


Avrupa'nın en fakir ülkelerinden Kosova'da iki sene önce başbakan ve bakanların maaşlarına yaklaşık 2 katı oranında zam yapılmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler