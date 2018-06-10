Kosova'da Başbakan Bir Kadını Kürsüden İndirdi

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, kürsüde konuşan yaşlı kadını süreyi uzatmasından dolayı kadının üstüne yürüyerek elinden mikrofonu aldı.

Kosova'da Prizren Birliği'nin kuruluşunun 140'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen törende, uzun konuştuğunu ileri sürerek kürsüye kadının üstüne yürüyen Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, kadını itekleyerek kürsüden uzaklaştırdı. Kadının tepkisiyle karşılanan Başbakan Haradinay, 'çok fazla konuştunuz' ifadelerini kullandı. Başbakan Haradinay'ın bu hareki karşısında şaşkınlığa uğrayan kadın yapılanın saygısızlık olduğunu söyledi. Başbakan Haradinay'ın bu hareketi sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

Görüntü Dökümü:

Konuşan kadın

Başbakanın müdahalesi - Prizren