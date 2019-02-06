Kosova'da Banka Soygunu

Kosova'da faaliyet gösteren bir banka şubesi, silahlı 4 kişi tarafından soyuldu.

Kosova Emniyet Müdürlüğünün resmi sitesinde yapılan açıklamada, TEB Sh.A bankasının başkent Priştine'nin Çaglavitsa semtinde bulunan şubesinin maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından soyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soygun haberini aldığımız andan itibaren kısa sürede ekiplerimiz olay yerine ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ilk bulgulara göre soygun, silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından gerçekleştirildi. Soygunun ardından olay yerinden bir miktar para alarak hızla uzaklaşan zanlıların kullandığı araç polis ekipleri tarafından bulundu. Olayla ilgili şahısların kimlik ve konum tespit çalışmaları sürüyor." ifadesine yer verildi.

Geçen yıl kasımda da TEB Sh.A'nın bir şubesinde soygun gerçekleştirilmişti.

Kosova'da, son aylarda 10'dan fazla bankada soygun meydana geldi.

Kaynak: AA