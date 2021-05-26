Kosova'da Balkan Gençlik Okulu kapanış programı düzenlendi
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Kosova'da Balkan Gençlik Okulu kapanış programı düzenlendi

Kosova'da Balkan Gençlik Okulu kapanış programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Eren Beksaç - Haberler | Güncel

Kosova'nın başkenti Priştine'de, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle gerçekleştirilen Balkan Gençlik Okulu'nun kapanış programı düzenlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle gerçekleştirilen Balkan Gençlik Okulu'nun kapanış programı düzenlendi.

İDEA derneğinin düzenlediği kapanış programına, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, dernek başkanı Bayram Pomak ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Pomak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen Balkan Gençlik Okulu vesilesiyle Kosovalı gençlerin güzel eğitimler almasından duyduğu gururu ifade etti.

Öğrencilerin felsefe, tarih, sosyoloji ve psikoloji gibi alanlarda eğitimler aldıklarına dikkati çeken Pomak, "14 Ağustos'ta İstanbul'da Balkan Gençlik Okulu öğrencilerimiz hem Türkiye gezisi yapacaklar hem de diğer Balkan ülkelerinde düzenlenen Balkan Gençlik Okulu öğrencileriyle bir araya gelecekler." dedi.

Büyükelçi Sakar da kapanış programı kapsamında Türk dış politikası ve Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkiler konusunda sunum yaptı.

Türkiye'nin Kosova'nın istikrarını, toprak bütünlüğünü ve kalkınmasını önemsediğine dikkati çeken Sakar, "Kosova, uluslararası alanda hak ettiği yeri alması, Kosova'yı tanıyan ülkelerin sayısının artması, Kosova'nın uluslararası ve bölgesel kuruluşlara üyeliği için bugüne kadar ülkemiz tarafından desteklenmiştir." diye konuştu.

7 hafta süren eğitimlerin ardından projeyi başarıyla tamamlayan 50 öğrenciye başarı sertifikası verildi. Öğrenciler ağustos ayında düzenlenecek Türkiye gezisine katılacak.

Kosova'da Balkan Gençlik Okulu kapanış programı düzenlendi
Kosova'da Balkan Gençlik Okulu kapanış programı düzenlendi
Kosova'da Balkan Gençlik Okulu kapanış programı düzenlendi
Kosova'da Balkan Gençlik Okulu kapanış programı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç

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