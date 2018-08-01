Kosova'da Bakan Yardımcısının Türklere Hakaret İçeren Paylaşımı

Balkanlarla Daimi İşbirliği ve Temas Derneği Başkanı Ali Sait Adiloğlu, Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'ın Türk toplumuna hakaret içeren sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Adiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'da herkes tarafından bilinen bazı gruplarca belirli aralıklarla Türkiye alehtarı söylem ve eylemler geliştirildiğini belirterek, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin, bu söylem ve eylemlerle zedelenmeyecek kadar güçlü olduğunu söyledi.

Adiloğlu, Türkiye'nin Kosova, Sırbistan, Makedonya, Romanya, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek ve diğer Balkan ülkeleriyle iyi ilişkileri bulunduğunun altını çizerek, "Biz 'dostluk, kardeşlik' derken inatla 'düşmanlık' tohumları ekmeye çalışanlar, başarılı olamayacak. Balkanlarda, Kosova'da halklar, barış içinde yaşamaya devam edecek." dedi.



Dedaj'ın sosyal medya paylaşımlarına ilk olarak Kosova hükümetinin tepki gösterdiğini hatırlatan Adiloğlu, şunları kaydetti:

"Kosova'da başbakanlıktan yapılan açıklamada, hükümet temsilcisi ya da herhangi başka birinin Türkiye'ye yönelik hakaret içeren açıklamalarının kabul edilebilir olmadığı ve hükümetin resmi politikasını yansıtmadığı vurgulanmıştır. Açıklamada ayrıca, 'Bu açıklamalar, Türkiye ve Türk halkı ile olan geleneksel iyi ilişkilerin korunmasını isteyen Kosova Hükümeti ve toplumunun isteğini yansıtmıyor.' ifadelerine yer verilmiştir. Yani Dedaj'ın açıklamaları, kendi toplumunca da kabul görmemiştir."