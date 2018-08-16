Kosova'da Aşırı Yağışlar Sebebiyle Sel Oldu

Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'da dün başlayan aşırı yağışlar nedeniyle sel oluştu.

Kosova'yı tarımcılıkta ayakta tutan Mamuşa'da seller nedeniyle tarım arazileri ile seralar sular altında kalırken, mahsullerin tamamının sular altında kaldığı belirtildi. Tarım arazileri ve seralar sular altında kalırken çiftçi, devletten yardım eli bekliyor. DHA'ya konuşan çiftçiler, tarım arazilerinde ve seralardaki ürünlerin neredeyse tamamının sular altında kalarak yok olduğunu söylediler. Şu ana kadar devlet yetkililerinden kimsenin gitmediğinden şikayetçi olan çiftçiler, yardım beklediklerini söylediler.

Mamuşa Belediyesi Başkanı Abdülhadi Krasniç, zararı tespit etmeye çalıştıklarını söylerken, meteoroloji uzmanları ise yağışlı havanın bu günde devam edeceğini belirtti. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

Çiftçilerle söyleşi

Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç

- Detay - Mamuşa