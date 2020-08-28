Kosova'da açılan Maraş dondurmasına yoğun ilgi
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Kosova'da açılan Maraş dondurmasına yoğun ilgi

Kosova'da açılan Maraş dondurmasına yoğun ilgiEnis TABAK, Prizren (DHA) ? Kosova, Kahramanmaraş'a ait Maraş dövme dondurmacısına kavuştu.

28.08.2020 18:08 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:14

Kosova'da açılan Maraş dondurmasına yoğun ilgi

Enis TABAK, Prizren (DHA) ? Kosova, Kahramanmaraş'a ait Maraş dövme dondurmacısına kavuştu. Türk yatırıcımlara teşekkür eden Kosovalılar, Maraş dondurmasına akın etti.

Türkiye'deki iş insanları koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Kosova'da yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Keçi sütünden yapılan Kahramanmaraş'ın yöresel lezzeti Maraş dondurmacısı Kosova'da ilk defa ülkenin güney bölgesinde yer alan Prizren'de açıldı. Prizren'de turistlerin ağırlıkla bulunduğu Şadırvan'da Türk girişimcilerin açtığı iş yerleri, İstanbul'u aratırmadı.

KOSOVALILAR DONDURMAYA AKIN ETTİ

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan İbrahim Doğru, Kosovalıların Maraş dondurmasını çok sevdiğini söyledi. Lahmacun, pide ve geleneksel Türk mutfağına ait diğer lezzetlerin de yer aldığı restoran ve kafeler, hem dışardan gelen gurbetçiler hem de Prizren halkı tarafından ilgi görüyor. Mahmut Sezer de, işlerinin pandemi nedeniyle etkilenmesine rağmen durumdan memnun olduklarını belirtti. Türk girişimciler koronavirüs salgınına karşın Kosova'da yatırımlarının devam edeceklerini ifade etti.

Kosova'da açılan Maraş dondurmasına yoğun ilgi

Kaynak: DHA

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