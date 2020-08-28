Kosova'da açılan Maraş dondurmasına yoğun ilgi
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Kosova'da açılan Maraş dondurmasına yoğun ilgi

konuşan İbrahim Doğru, Kosovalıların Maraş dondurmasını çok sevdiğini söyledi.

Kosova'da açılan Maraş dondurmasına yoğun ilgi
28.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:07

konuşan İbrahim Doğru, Kosovalıların Maraş dondurmasını çok sevdiğini söyledi. Lahmacun, pide ve geleneksel Türk mutfağına ait diğer lezzetlerin de yer aldığı restoran ve kafeler,  hem dışardan gelen gurbetçiler hem de Prizren halkı tarafından ilgi görüyor. Mahmut Sezer de, işlerinin pandemi nedeniyle etkilenmesine rağmen durumdan memnun olduklarını belirtti. Türk girişimciler koronavirüs salgınına karşın Kosova'da yatırımlarının devam edeceklerini ifade etti.

- Tabak

Kaynak: DHA

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