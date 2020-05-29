- Kosova'da 76 gün sonra yeniden açılan camilerde ilk cuma namazı
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- Kosova'da 76 gün sonra yeniden açılan camilerde ilk cuma namazı

- Kosova'da 76 gün sonra yeniden açılan camilerde ilk cuma namazı Kosova'da dün yeniden açılan camilerde bugün cuma namazı kılındı.

29.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:15

- Kosova'da 76 gün sonra yeniden açılan camilerde ilk cuma namazı

PRİŞTİNE - Kosova'da dün yeniden açılan camilerde bugün cuma namazı kılındı. Kosovalılar, 76 gün sonra ilk defa birlikte saf tuttu.

Kosova Sağlık Bakanlığının kararı ile salgınla mücadele kapsamında 14 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler dün yeniden ibadete açıldı. Camilerde bugün uzun cuma namazı kılınmasına izin verilirken Kosovalılar, aylar sonra ilk defa birlikte saf tuttu. Ülkedeki 800 camide 10 haftadan sonra cuma namazı kılındı.

Korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından Priştine'de vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet Cami'ye akın etti. 76 günlük aranın ardından camiye gelen halk, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde maske takarak ve sosyal mesafeyi koruyarak namazını kıldı.

Cuma namazı öncesinde Kosova İslam Birliği Başkan Danışmanı Vedat Saiti okuduğu hutbede 10 hafta süren hasretin bugün bittiğini, cemaatin camiler ile yeniden buluştuğunu ve cuma namazının kılınacak olmasının mutluluğunu yaşandığı belirtti. Hutbede salgının insanlık için bir sınama olduğu, bu nedenle kurallara uymanın gerekliliğine işaret edildi.

76 gün sonra cemaat ile birlikte cuma namazını kılan Ethem Berisha son derece mutlu olduğunu belirterek hasret kaldıkları camilerine kavuştuklarını ifade etti. Berisha, sabırla virüsle yürütülen mücadelenin kazanılacağını dile getirdi. Xhemal Borovci de, salgın nedeniyle ibadete kapatılan camilerin açılmasını sabırla beklediklerini, kurallara önümüzdeki süreçte de uyulması gerektiğini belirtti.

- Kosova'da 76 gün sonra yeniden açılan camilerde ilk cuma namazı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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