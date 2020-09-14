Kosova'da 7 ay sonra ilk ders zili çaldı
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Kosova'da 7 ay sonra ilk ders zili çaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda eğitime ara verilen Kosova'da eğitim 7 ay sonra bugün başladı.

Kosova'da 7 ay sonra ilk ders zili çaldı
14.09.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:57
Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda eğitime ara verilen Kosova'da eğitim 7 ay sonra bugün başladı.

Kosova'da koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından bu yana ara verilen eğitim öğretim bugün yeniden başladı. Bu yıl 1 Eylül tarihinde başlaması gereken yeni 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı Kosova Eğitim Bakanlığı tarafından 14 Eylül tarihine ertelenmişti. Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'deki Emin Duraku İlköğretim Okulu'nda dersler koronavirüs önlemleri kapsamında başladı. Okul avlusunda sosyal mesafeye dikkat edilerek sınıflara giren çocukların ateşleri ölçüldü. Öğrencilerin bir kısmı yüz yüze eğitimi özlediklerini söylerken bazı öğrenciler ise uzaktan eğimin sağlık açısından daha önemli olduğunu söyledi.

- Prizren

Kaynak: DHA

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