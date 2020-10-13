Kosova'da 56 öğretmen ve 25 öğrencide koronavirüs tespit edildi

Kosova'da 14 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından, bugüne kadar 56 öğretmen ile 25 öğrencide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kosova'da 14 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından, bugüne kadar 56 öğretmen ile 25 öğrencide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Bazı okullarda, öğretmen ve öğrencilerde koronavirüs tespit edilmesi ardından uzaktan eğitime geçildi.

Kosova Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından 1016 kişiye yapılan testten 56 öğretmen ve 25 öğrencide koronavirüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, "Durum o kadar kötü değil, dersler normal olarak yapılıyor. Şimdilik enfekte vaka sayısı da korkulacak düzeyde değil" ifadelerine yer verildi.

KOSOVA'DA SON DURUM

Kosova'da koronavirüse yakalanan kişi sayısının 16 bin 345'e ulaştığı, toplamda 75 bin 973 kişiye test yapıldığı kaydedildi. Ülkede son açıklanan verilere göre 649 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı