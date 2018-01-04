Kosova'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Kosova'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Kosova'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin Kosova'nın İpek kentinde olduğu ve başta başkent Priştine olmak üzere diğer kentlerde de hissedildiği belirtildi.
Kosova Deprem Üssü tarafından yapılan açıklamada; merkez üssünün İpek kenti olan depremin 4.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Depremde İpek'teki bazı ufak hasarlar olduğu ve can kaybının olmadığı belirtildi. TSİ 14: 05 sularında meydana geldiği belirtildi. - Priştine