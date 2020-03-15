Kosova'da 3 kent karantinaya alındı
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İtalya, Kosova, Güncel

Kosova'da 3 kent karantinaya alındı

Kosova'da korona virüsünün yayılmasının ardından Malişeva, Klina ve Vitia kentleri karantina altına alındı.

15.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:14
Kosova'da 3 kent karantinaya alındı

Kosova'da korona virüsünün yayılmasının ardından Malişeva, Klina ve Vitia kentleri karantina altına alındı. Vaka sayısı ise 5'e yükseldi.


Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkede korona virüsünün yayılımının önlenmesi amacıyla Malişeva, Klina ve Vitia kentlerinin karantinaya alınması ve kente giriş-çıkışların yasaklanması yönünde karar verildiğini açıkladı. Başbakan Albin Kurti, ülkenin savaştan sonra en sıra dışı durumla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Hükümet olarak Malişeva, Klina ve Vitia kentlerinin karantina altına alınması yönünde karar aldık" dedi.


Ülkede ayrıca korona virüsü vaka sayısının 5'e yükseldiği açıklandı. Yeni vakalardan 2'sinin İtalya'dan gelen bir Kosovalı olduğu, diğerinin ise Kosova'da İtalyan bir yardım kuruluşunda görev yapan ve kısa süre önce İtalya'dan dönen bir kadın olduğu aktarıldı. Yeni vakaların son günlerde çok sayıda kişiyle temas halinde bulunduğu, bu nedenle 3 şehirde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verildiği kaydedildi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

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