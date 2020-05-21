Kosova'da 19 Mayıs dijital ortamda kutlandı
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Kosova'da 19 Mayıs dijital ortamda kutlandı

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Prizren Şubesi Gençlik Kollarınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dijital ortamda kutlama programı düzenlendi.

Kosova'da 19 Mayıs dijital ortamda kutlandı
21.05.2020 00:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:40

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Prizren Şubesi Gençlik Kollarınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dijital ortamda kutlama programı düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dijital platformlardan canlı yayımlanan programla kutlama yapıldı.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KDTP Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türk ve Kosovalı sanatçılar ile çok sayıda siyasi temsilci, gönderdikleri görüntülü kutlama mesajlarıyla katıldı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında, Milli Mücadele'nin 101. yılında yine aynı heyecan, aynı coşku ve inançla yarınlara gençlerle yürümenin mutluluğu içinde olduğunu belirtti.

Kosova'da yaşayan gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı canı gönülden kutlayan Kasapoğlu, "İnanıyoruz ki sizler bu şanlı emanete, bu kutsal bayrağa en güzel şekilde sahip çıkacak ve yarınların müreffeh, güçlü Türkiye'sine çok büyük katkılar sağlayacaksınız. Bu vesile ile Kosova'daki genç arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

"Kosova'daki soydaş gençlere destek önümüzdeki dönemde de sürecek"

KDTP Genel Başkanı Damka da mesajında Türk gençliğinin tarihte sorumluluk almaktan çekinmeden kaderini kimsenin eline bırakmadığını söyledi.

Damka, "Özellikle sizin gibi ana vatanından fiziken uzakta olan gençler binbir güçlükle mücadeleye daha çocuk yaşlarında başlamıştır. Bugün ülkemizde toplum olarak geldiğimiz nokta geleceğe daha sıkı sarılmamız gerektiğine işaret ediyor." diye konuştu.

Kosova toplumunda birçok Türk gencin farklı alanlarda yetişmiş birer rol model olduğuna dikkati çeken Damka, "Gençlerimizle iş birliğimizi kademeli şekilde artırarak davamızdaki hedeflerimize daha kolay ulaşmayı planlıyoruz." dedi.

Büyükelçi Sakar da "Türkiye Büyükelçiliği ve Kosova'da görev yapan diğer Türk kurumlarıyla beraber soydaş gençlerimize yönelik desteğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Dijital kutlama programı, Kosova ve Türkiye'den sanatçıların gönderdiği kutlama mesajları ve canlı müzik performansıyla son buldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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