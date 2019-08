Kosova'da 18. 'Uluslararası Dokufest Film ve Belgesel Festivali' başladı

Kosova'da bu yıl 18'incisi düzenlenen 'Uluslararası Dokufest Film ve Belgesel Festivali' dün akşam görkemli bir törenle başladı. Aralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin de yer aldığı 40 ülkeden 282 filmin gösterileceği festivalde 5 Türk filmi de yer alıyor.

2 ila 11 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan festival, dünyanın en iyi 25'inci festivalleri listesinde yer alıyor. Prizren ev sahipliğindeki 8 farklı sinemada düzenlenen festivale, dünyanın birçok ülkesinden sanatsever katılıyor.

Festivalin başlamasından önce DHA'ya açıklamada bulunana Dokufest Sanat Direktörü Veton Nurkollari, 18 yıldan bu yana düzenlenen Dokufest Kısa Film ve Belgesel Festivali'nin dünya çapında bir festival olduğunu söyledi. Türkiye'den de 5 filmin festivalde yer aldığını söyleyen Nurkollari, festivalin Kosova'nın tanınmasında önemli rol oynadığını söyledi. Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka da, Dokufest'in her geçen yıl büyüdüğünü ve dünya festivalleri arasında büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bu yıl 'Truth Lies Here' temasıyla düzenlenen festival kapsamında her akşam dünyanın farklı müzik grupları da sahne alacak. Festivalin kapanış gecesi jüri üyeleri tarafından belirlenen filmlere ödülleri takdim ediliyor.

Görüntü Dökümü

----------------

Festivalin açılışından detaylar

Dokufest Sanat Direktörü Veton Nurkollari ile söyleşi

Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka ile söyleşi

Kaynak: DHA