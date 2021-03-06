Kosova'da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anısına satranç turnuvası düzenlendi

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Kosova Satranç Federasyonu işbirliğinde 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Kosova'da yer alan Priştine Yunus Emre Enstitüsü'nde "18 Mart Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası" düzenlendi.

Kosova'da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Kosova Satranç Federasyonu işbirliğinde Kosova'da yer alan Priştine Yunus Emre Enstitüsü'nde "18 Mart Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası" düzenlendi. Korona virüs (Covid-19) salgınına karşın alınan tedbirlere uyarak düzenlenen turnuvaya Kosova'nın farklı yerlerinden gelen 36 yarışmacı katıldı. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde 3 etapta gerçekleştirilecek olan Satranç Turnuvası'nın 1. ayağı başarılı bir şekilde tamamlanırken yarışma sonunda ise katılımcılara, teşekkür name ve satranç takımı takdim edildi.

Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sivil-Asker İşbirliği Subayı Serkan İrtekin yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin önemine değinerek, "Kosova için 1999 yılında verdiği mücadelenin önemi neyse, Türkiye için de 18 Mart 1915 yılında verilen mücadelenin önemi odur. Bu mücadelelerde birçok insan, ailelerini ve vatanlarını korumak üzere kendi canlarından vazgeçtiler. Bu kapsamda onları anmak üzere ortaklaşa düzenlediğimiz bu faaliyete katılımlarından dolayı öncelikle federasyon başkanımız, federasyon yetkililerimiz ve sizlere çok teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kosova Satranç Federasyonu Başkanı Armend Budima ise Yunus Emre Enstitüsüyle yaptıkları bu iş birliğinin bir ilk olduğunu belirterek, bu işbirliğinin gelecekte de devam edeceğine inandığını belirtti. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı