Kosova'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisi açıldı

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesine ait fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesine ait fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu ve Prizren Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde açılan sergide, Anadolu Ajansı (AA) ve Kosovalı gazeteci Enis Tabak'ın fotoğrafları yer alıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Türkiye olarak dost ve kardeş ülkeleri, karşı karşıya kaldıkları FETÖ tehdidine ilişkin uyarmaya devam ettiklerini vurguladı.

FETÖ'nün Türkiye'de yaptıklarını, faal olduğu diğer ülkelerde de gerçekleştirebileceğini anlatan Özaydın, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gerek Türkiye gerekse dünyanın dört bir yanındaki temsilciliklerimizde farklı etkinlikler düzenlenmekte. Amacımız 15 Temmuz günü yaşananları unutmamak, yaşananları anmak ve aynı zamanda FETÖ terör örgütünün diğer ülkeler için teşkil ettiği tehdit için bilinç ve farkındalığı artırmaktır." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi gecesi ve sonrasında Kosova'da yaşanan gelişmeleri takip eden Kosova Devlet Televizyonu (RTK) muhabiri Enis Tabak ise Kosova'da da Türkiye sevdalılarının 15 Temmuz gecesi kalplerinin bu ülke için attığını belirterek, "Boşnak'ı olsun, Arnavut'u olsun, burada yaşayan Türk halkı olsun, Türkiye'ye destek maksatlı Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğuna akın etti. Gece saat 03.00'e kadar burada kaldılar, demokrasi nöbetinde bulundular. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili yaşanan gelişmeleri gazeteci olarak fotoğraf makinemizle ölümsüzleştirmeye çalıştık." dedi.

Sergi, 16 Temmuz'a kadar açık kalacak.

Öte yandan, Kosova'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından da anma töreni düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç