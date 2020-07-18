Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'ye Lahey'deki sorgusunun ardından ülkesinde coşkulu karşılama
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Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'ye Lahey'deki sorgusunun ardından ülkesinde coşkulu karşılama

Kosova Cumhurbaşkanı ve eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanı Hashim Thaçi, 1999 yılındaki Kosova Savaşı'nda yaşanan savaş suçlarını inceleyen Lahey'deki Kosova Özel Savcılığındaki ifade sürecinin tamamlanmasının ardından ülkesine döndü.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'ye Lahey'deki sorgusunun ardından ülkesinde coşkulu karşılama
18.07.2020 00:09 | Son Güncelleme: 18.07.2020 00:30

Kosova Cumhurbaşkanı ve eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanı Hashim Thaçi, 1999 yılındaki Kosova Savaşı'nda yaşanan savaş suçlarını inceleyen Lahey'deki Kosova Özel Savcılığındaki ifade sürecinin tamamlanmasının ardından ülkesine döndü.

Kosova ile Arnavutluk'u bağlayan Morina Sınır Kapısı önünde toplanan binlerce kişi, Thaçi'nin ülkeye gelişini davul zurna eşliğinde kutladı.

Lahey'de dört gün boyunca ifade veren Thaçi'yi vatandaşlar ellerinde Arnavutluk ve UÇK bayraklarıyla karşıladı.

Gazetecilerin dün Lahey'de sorularını yanıtlayan Thaçi, kendi açısından ifade verme sürecinin tamamlandığını belirtti.

Artık sunulan delillere göre savcı ve hakimin değerlendirme yapması gerektiğine işaret eden Thaçi, "Dört gün boyunca savaş sırasındaki rolüm ve sorumluluklarım hakkında bilgi vermeye çalıştım." dedi.

Gün içerisinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkeye döneceğini açıklayan Thaçi, yarın akşam konuyla ilgili ulusa sesleneceğini bildirdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) insanlığa karşı suç ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlanmıştı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı tarafından hazırlanan 10 maddelik iddianame, Kosova Özel Odaları olarak da bilinen özel yetkili mahkemeye sunulmuştu.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Thaçi ve Veseli ile iddianamede adı geçen diğer şahısların, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçları ile suçlandıkları kaydedilmişti.

Kosova Özel Savcılığı ve Odaları

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, 2011'de kuruldu. 1998-2000 yıllarında bölgede işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki özel savcılık, 2019'un başından beri 40 eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Mahkeme, 2019'da "şüpheli" sıfatıyla ifade vermeye Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj'ı da çağırmış, Haradinaj bunun ardından görevinden istifa etmişti.

Bu arada, Thaçi de Veseli de Kosova'daki savaşta UÇK'nın etkin isimleri arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA

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