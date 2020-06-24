Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ile eski Meclis Başkanı Veseli savaş suçu işlemekle suçlanıyor
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Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ile eski Meclis Başkanı Veseli savaş suçu işlemekle suçlanıyor

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) insanlığa karşı suç ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ile eski Meclis Başkanı Veseli savaş suçu işlemekle suçlanıyor
24.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:41

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) insanlığa karşı suç ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı tarafından hazırlanan 10 maddelik iddianame, Kosova Özel Odaları olarak da bilinen özel yetkili mahkemeye sunuldu.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Thaçi ve Veseli ile iddianamede adı geçen diğer şahısların, yaklaşık 100 kişinin ölümünde sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçları ile suçlandıkları kaydedildi.

İddianamenin uzun bir araştırmanın sonucu olduğu ve özel savcılığın tüm suçlamaları makul bir şüphe ötesinde kanıtlayabileceğine dair kararlılığını yansıttığı belirtilen açıklamada, özel mahkeme bünyesindeki ön duruşma hakimlerinden birinin iddianameyi incelediği aktarıldı.

Yüzlerce mağdur ve siyasi muhalif etkilendi

Açıklamada, iddianamede bahsi geçen suçlardan Kosova'daki Arnavut, Sırp, Roman ve diğer etnik kökenlerden yüzlerce mağdur ve siyasi muhalifin etkilendiği bildirildi.

Özel savcının, Thaçi ile Veseli'nin özel mahkemenin çalışmalarını engellemek ve zayıflatmak amacıyla gösterdiği çabalar nedeniyle bu iddianameyi yayınlama gereği duyduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Thaçi ile Veseli'nin mahkemeyi oluşturan yasanın feshi için gizli bir kampanya yürüttüğüne, ayrıca adaletle yüzleşmemek adına mahkemenin çalışmalarını engellemeye çalıştıklarına inanılıyor. Bu eylemleri gerçekleştiren Thaçi ile Veseli, kişisel çıkarlarını, suçlarının mağdurları, hukukun üstünlüğü ve tüm Kosova halkının önüne koymuştur."

Kosova Özel Savcılığı ve Odaları

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, 2011'de kuruldu. 1998-2000 yıllarında bölgede işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki özel savcılık, 2019'un başından beri yaklaşık 40 eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensubunu daha ifade vermek üzere davet etmişti.

Mahkeme, 2019'da "şüpheli" sıfatıyla ifade vermeye Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj'ı da çağırmış, Haradinaj bunun ardından görevinden istifa etmişti.

Bu arada, Thaçi de Veseli de Kosova'daki savaşta UÇK'nın etkin isimleri arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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