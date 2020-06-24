Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle iddianame
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Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle iddianame

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında Kosova'daki savaş sırasında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle iddianame
24.06.2020 19:48 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:58

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında Kosova'daki savaş sırasında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile Kosova Demokratik Partisi (PDK) Genel Başkanı ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli savaş suçu işlemekle suçlanıyor. Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Cumhurbaşkanı Thaçi ve Veseli'nin Kosova'daki savaşta savaş suçu işlediği ve 100 kişinin öldürülmesinden sorumlu olduğu öne sürüldü. 10 maddelik iddianamede Thaçi ve Veseli'nin, insanlığa karşı bir dizi suç, yasa dışı cinayetler, kişilerin ortadan kaldırılması, işkence gibi savaş suçları ile suçlandıkları aktarıldı. İddianamede söz konusu suçlardan Arnavut, Sırp, Roman ve siyasi rakiplerin etkilendiği ifade edildi.

Hashim Thaçi ile Kadri Veseli, 1998-1999 yıllarında Kosova Kurtuluş Ordusu'nda (UÇK) komutanlık yapmıştı. Savaş sonrası dönemde de Thaçi ile Veseli, önemli görevlerde bulunmuştu. Thaçi şu anda Kosova Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürürken, daha önce Kosova Meclis Başkanı görevinde bulunan Kadri Veseli de muhalefet partisi PDK'nın genel başkanlık görevini yürütüyor.

İddianamenin, Cumhurbaşkanı Thaçi'nin Kosova ile Sırbistan arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik Washington'da 27 Haziran'da gerçekleştirilecek görüşme öncesinde yayınlanmış olması ülkede birçok soru işaretlerini de beraberinde getirdi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

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