Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, hakkında hazırlanan iddianame nedeniyle Washington ziyaretini iptal etti Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Savcılığı tarafından savaş suçu işlediği gerekçesiyle hakkında hazırlanan iddianame nedeniyle Washington ziyaretini iptal etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Savcılığı tarafından savaş suçu işlediği gerekçesiyle hakkında hazırlanan iddianame nedeniyle Washington ziyaretini iptal etti.

Kosova Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Kosova-Sırbistan müzakereleri kapsamında 27 Haziran'da Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek görüşme için ABD'ye hareket eden Thaçi'nin ziyaretini iptal ettiği ve bugün ülkeye döneceği bildirildi. Açıklamada ziyaretin iptaline yönelik Beyaz Saray'a da bilgi verildiği belirtildi. ABD'nin Kosova-Sırbistan Diyaloğu Özel Temsilcisi Richard Grenell konuyla ilgili yaptığı açıklamada, suçlamalarla ilgili yasal sorunlar çözülene kadar Cumhurbaşkanı Thaçi'nin görüşmelere katılmama kararına saygı duyduğunu ifade etti.

Başbakan Hoti de Washington'a gitmeyecek

Kosova Başbakanı Abdullah Hoti de yaşanan son gelişmelerden dolayı 27 Haziran'da Kosova-Sırbistan diyaloğu kapsamında Beyaz Saray'da gerçekleşmesi öngörülen görüşmeye katılamayacağını açıkladı. Hoti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel Savcılığın hazırladığı iddianamenin ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle Priştine'ye dönmem gerekecek. 27 Haziran'da Beyaz Saray'da yapılması planlanan görüşmeye katılamayacağımı Grenell'e bildirdim" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Kosova-Sırbistan Diyaloğu Özel Temsilcisi Richard Grenell, Cumhurbaşkanı Thaçi'nin Washington ziyaretini iptal etmesine rağmen Beyaz Saray'daki görüşmenin gerçekleşeceğini ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in muhatabının Kosova Başbakanı Avdullah Hoti olacağını duyurmuştu.

Hazırlanan iddianame dün duyurulmuştu

Hazırlanan 10 maddelik iddianamede Cumhurbaşkanı Thaçi ve Veseli'nin Kosova'daki savaşta savaş suçu işlediği ve 100 kişinin öldürülmesinden sorumlu olduğu öne sürüldü. Thaçi ve Veseli'nin, insanlığa karşı bir dizi suç, yasa dışı cinayetler, kişilerin ortadan kaldırılması, işkence gibi savaş suçları ile suçlandıkları aktarılmıştı. İddianamede söz konusu suçlardan Arnavut, Sırp, Roman ve siyasi rakiplerin etkilendiği ifade edilmişti.

Hashim Thaçi ile Kadri Veseli, 1998-1999 yıllarında Kosova Kurtuluş Ordusu'nda (UÇK) komutanlık yapmıştı. Savaş sonrası dönemde de Thaçi ile Veseli, önemli görevlerde bulunmuştu. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA