Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Başbakan Hoti'yi kabul etti GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden detaylar PRİŞTİNE - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Avdullah Hoti ile bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden detaylar PRİŞTİNE - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Avdullah Hoti ile bir araya geldi. Görüşmede Sırbistan-Kosova diyaloğunu ele alan ikili, Kosova için diyalog sürecinde ABD ile AB'nin de yer almasının büyük önem arz ettiği konusunda mutabık kaldı. Kaynak: AA