Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Başbakan Hoti'yi kabul etti
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden detaylar PRİŞTİNE - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Avdullah Hoti ile bir araya geldi.
24.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:15
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Görüşmeden detaylar PRİŞTİNE - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Avdullah Hoti ile bir araya geldi.
Görüşmede Sırbistan-Kosova diyaloğunu ele alan ikili, Kosova için diyalog sürecinde ABD ile AB'nin de yer almasının büyük önem arz ettiği konusunda mutabık kaldı.
Kaynak: AA