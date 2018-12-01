Kosova Cumhurbaşkanı Taçi'den Barış Anlaşması Açıklaması

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosova ve Sırbistan arasında yapılması planlanan barış anlaşmasının bölgesel "popülizmi" azaltacağını belirterek, "Bu anlaşma bölge liderlerinin eski bölücü meselelerin ardına saklanmasını da imkansız hale getirecek." dedi.

ABD yönetimiyle görüşmeler kapsamında Washington'da bulunan Taçi, Atlantic Council adlı düşünce kuruluşunda Kosova ve Sırbistan ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Taçi açıklamasında, Belgrad ve Priştine arasında yapılması planlanan barış anlaşmasının bölgedeki tüm ülkelerin yararına olacağını söyledi.

İki ülkenin etik değerleri arasında sınırların kaldırılacağını anlatan Taçi, "İnsanlar artık Sırbistan ve Kosova'nın kavga etmesinden yoruldu. Son gelişmeler barış anlaşmasının zamanının geldiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Taçi, söz konusu barış anlaşmanın Kosova'nın Avrupa Birliği (AB) tarafından tanınması ve AB üyeliğine giden yolu da açacağını kaydetti.

ABD'nin şu anda Kosova'yı desteklediğini vurgulayan Taçi, mevcut fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini aksi taktirde onlarca yıl kaybedeceklerini vurguladı.

Kosova-Sırbistan ilişkileri

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, 100'ün üzerinde ülke tarafından tanındı.

Sırbistan, hala kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımasa da Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda sürdürülen diyalog süreci kapsamında Kosovalı yetkililerle masaya oturuyor.

Sırbistan ile Kosova arasında 19 Nisan 2013'te Brüksel'de AB ve uluslararası toplum tarafından "tarihi" olarak nitelendirilen "İki Ülke Arasında İlişkilerin Normalleştirilmesi Anlaşması" imzalanmıştı.