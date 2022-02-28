Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek - Haberler

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Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

AA, Mümin Altaş - Politika
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Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Ankara'ya gelecek.

ANKARA (AA) - Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Ankara'ya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleştirilecek resmi görüşmelerde, Türkiye-Kosova ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Osmani-Sadriu tarafından Türkiye'ye gerçekleştirilen bu ilk resmi ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

AA / Mümin Altaş - Politika

cumhurbaşkanı, Türkiye, Ankara, Kosova, Politika, Haberler

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