Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'den TDV katkılarıyla yapılacak Priştine Merkez Camisi'ne destek...
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Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'den TDV katkılarıyla yapılacak Priştine Merkez Camisi'ne destek...

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, başkent Priştine'de Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) katkılarıyla yapılacak Priştine Merkez Camisi'ne karşı marjinal bir küçük grup tarafından protesto yapılmasının ardından cami inşaatına destek mesajı yayımladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'den TDV katkılarıyla yapılacak Priştine Merkez Camisi'ne destek...
22.07.2020 21:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:38

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, başkent Priştine'de Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) katkılarıyla yapılacak Priştine Merkez Camisi'ne karşı marjinal bir küçük grup tarafından protesto yapılmasının ardından cami inşaatına destek mesajı yayımladı.

Thaçi, Facebook hesabından yayımladığı mesajında, geçmişte Eski Cumhurbaşkanı İbrahim Rugova ve Hıristiyan toplumunun lideriyle başkent Priştine'deki Katedralin temelini attıklarını hatırlatarak, bundan dolayı gururlu hissettiğini belirtti.

Başbakan olduğu dönemde o dönemki Cumhurbaşkanı Atifete Yahyaga ve Müslüman toplumunun lideriyle Priştine Merkez Camisi'nin temelini atmalarından dolayı gururlu hissettiğine işaret eden Thaçi, ülkesinin asırlar boyunca bölge ve ötesinde hoşgörü ile mükemmel dinler arası birlikte yaşamanın örneğini oluşturduğunu vurguladı.

Thaçi, modern ülkelerinde hiç kimsenin dini gerekçelerle kendisini hakaret edilmiş, ihmal edilmiş veya imtiyazlı hissetmesine gerek olmadığının altını çizerek, "Protesto ve memnuniyetsizlik ifadesi, toplumumuzda demokratik değerleri ifade etmektedir. Ancak bunlar hiçbir zaman dinler arası ve etnik gruplar arası nefreti kışkırtmamalı." ifadelerini kullandı.

Camiye karşı protestoya katılım olmadı

Öte yandan bugün ufak bir marjinal grup tarafından Priştine Merkez Camisi'nin inşası protesto edilmiş, katılımın oldukça düşük olması dikkati çekmişti.

Protesto yapılması çağrısında bulunan Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) eski askeri Binak Gaşi, çağrı yapmasına rağmen protestoya katılmamıştı.

Gaşi, dün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, caminin Türkiye tarafından finanse edilmesini eleştirmişti.

Priştine Merkez Camisi'nin temelleri 2012'de atıldı

Kosova İslam Birliğince (Diyanet İşleri) 2012'de temelleri atılan caminin inşaatı uzun bir aradan sonra 15 Temmuz'da başlamıştı.

Caminin temeli, Ekim 2012'de Kosova Cumhurbaşkanı olan Atifete Yahyaga ve Kosova Başbakanı olan Haşim Thaçi ile Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava'nın katılımıyla atılmıştı.

Ternava, projenin 5 yıl boyunca gecikme nedeninin Priştine Belediyesince projeye başlamak üzere caminin detaylarını derlemeye başlamak için kentsel koşulların sağlanmaması ve proje üzerinde çalışılması olduğunu belirtmişti.

Kosova İslam Birliği Başkanı Ternava, caminin inşası için Türkiye'deki camilerde 40 milyon avro toplandığını aktarmıştı.

Kosova Posta ve Telekomünikasyon (PTK) binasının karşısına inşa edilecek caminin, 4 minareli olması planlanıyor.

Kaynak: AA

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