Kosova cinayetle suçlanan Sırp politikacı için uluslararası yakalama emri çıkardı
Kosova, siyasi cinayetle suçlanan Kosovalı bir Sırp siyasetçi hakkında uluslararası yakalama emri çıkardı
Kosova, cinayetle suçlanan Kosovalı Sırp siyasetçi Milan Radoicic hakkında uluslararası yakalama emri çıkardı.
Savcılık Belgrad yönetimine yakınlığıyla tanınan Milan Radoicic hakkında 'ciddi şüpheler'in oluşmasından dolayı emrin çıkarıldığını belirtti. Radoicic, 2018'de cinayete kurban giden Kosovalı Sırp siyasetçi Oliver Ivanoviç'in öldürülmesinde rol almakla suçlanmasının ardından Sırbistan'a kaçmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Haberleri