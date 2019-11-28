Kosova Büyükelçisi Dugolli, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Haberler » Güncel » Kosova Büyükelçisi Dugolli, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haber

Kosova Büyükelçisi Dugolli, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli'ni kabul etti.

28.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:30
Kosova Büyükelçisi Dugolli, Erdoğan'a güven mektubu sundu

, 'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli'ni kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Dugolli, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Dugolli, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et