Kosova Büyükelçisi Dugolli, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli'ni kabul etti.
28.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:30
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli'ni kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Dugolli, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Dugolli, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA