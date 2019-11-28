Kosova Büyükelçisi Dugolli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli'ni kabul etti.
28.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:11
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli'ni kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Dugolli, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Dugolli, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kosova Büyükelçisi Dugolli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu