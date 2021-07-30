Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türk iş insanlarına yatırım çağrısı yaptı Açıklaması

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nde iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nde iş insanlarıyla bir araya geldi.

MÜSİAD Bursa Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, derneğin Bursa Şubesi'ni ziyaret eden Damka, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dernek üyelerini ve Türk iş insanlarını Kosova'ya yatırım yapmaya çağıran Damka, şunları kaydetti:

"MÜSİAD Bursa üyelerinin özelinde tüm yatırımcıları ülkemize davet ediyoruz. Türk yatırımcıların Kosova'ya yatırım yapmasını önemsiyoruz. Kosova'da bankacılık, enerji ve daha pek çok sektörde faaliyet gösteren çok sayıda Türk yatırımcıları mevcut. Yegane amacımız, Türk iş insanlarının bölgemize yatırım yapmasının önünü açmaktır. MÜSİAD'ın çalışmalarını yakından takip ediyoruz, kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay da Kosova ile Türkiye arasındaki ticaretin daha fazla gelişmesine katkı sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

Ticaretin gelişmesi ve beraberlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için Kosova'ya seyahatler organize edebileceklerini aktaran Alpay, "Türkiye ve Kosova arasındaki ticari ilişkilerin giderek artacağı inancındayım. Kosova'daki iş imkanları ve genel konular hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kosova'nın Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç'in de hazır bulunduğu ziyarette, Kosova'daki ticaret imkanları ile yatırım yapılabilecek sektörler konuşuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz