Kosova Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Kovid-19 desteği için Türkiye'ye minnettar
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Kosova Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Kovid-19 desteği için Türkiye'ye minnettar

25.11.2020 11:23 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:27
Kosova Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Kovid-19 desteği için Türkiye'ye minnettar

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Kosova'nın sağlık sistemine verdiği katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Kosova'nın sağlık sistemine verdiği katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

???????Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu'yu makamında ağırladı.

Nazik ziyaretlerinden ötürü Novoberdaliu'ya teşekkür eden Büyükakın, Türkiye'nin, Kosova ve Balkanlar ile güçlü tarihi bağlarının bugünlere kadar geldiğini belirtti.

Büyükakın, çok yakın kültürleri yaşatan milletler olduklarını vurgulayarak, "Tarih boyunca zor zamanlarda dayanışma içinde olduk. Geçmişte olduğu gibi Kovid-19 salgını döneminde de Türkiye, birçok ülkenin olduğu gibi Kosova Cumhuriyeti'nin yanında oldu. Kosova'nın daha çok kalkınması ve gelişmesi için bizler de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Kosova'daki yerel yönetimlerle kurulabilecek ilişkilerin bölgeye çok önemli katkı sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Kosova arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın önemine işaret eden Büyükakın, Kocaeli ve Kosova'daki iş insanlarının bir araya gelmesi için gereken desteği vereceklerini vurguladı.

Büyükakın, Kosova'daki yerel yönetimlere bilgi ve tecrübe aktarımında bulunabileceklerini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin, ortak tarihi geçmiş ve dostluk bağları temelinde ilerlediğini kaydetti.

"Olağanüstü koşullarda bile Kosova'nın yardımına geldiniz"

???????Başkonsolos Novoberdaliu, Türkiye'nin Kosova'ya 1999 yılındaki savaş ve sonrasında da yardımlarını eksik etmediğini belirtti.

Türkiye'nin salgın zamanında da Kosova'ya yardım ettiğini hatırlatan Novoberdaliu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin olağanüstü koşullarda bile Kosova'nın yardımına geldiğini çok iyi biliyoruz. 1999'daki savaştan başlayarak, yeniden yapılanmada, ülkenin kalkınmasında ve şimdi ekonomi alanındaki yatırımlarla desteklemeye devam etti. Kovid-19 salgını döneminde Kosova'nın sağlık sistemine katkı veren Türkiye, hep yanımızda oldu. Dünya Sağlık Örgütü pandemiyi ilan etmeden, Türkiye önlemlerini almıştı. Pandemide de yardımlarınızı her zamanki gibi yaptınız. Türkiye'ye, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Kosova'ya gönderdiği yardımlar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kosova halkının Türkiye'ye olan teşekkürlerini iletmek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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