Kosova Başbakanı Sokaklarda Çöp Topladı

Kosova genelinde "Kosova'yı temizleyelim" adı altında Kosova genelinde düzenlenen temizlik günü nedeniyle Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, başkent Priştine'deki sokakları temizledi.

Çok sayıda çevre sevdalısıyla birlikte sokakları temizleyen Haradinay, sokaklara çöp atanlara seslenerek, "Temiz bir Kosova'da yaşamak istiyorsanız elinizdeki çöpleri sokaklara değil, çöp kutularına atın" dedi. Kosova genelinde gerçekleşen etkinliğe binlerce kişinin katıldığını söyleyen Başbakan Haradinay, Avrupa'da olmak isteyen Kosova'nın temiz olmasının önemli olduğunu söyledi. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

Kosova Başbakanı Haradinay'ın çöp toplaması

Açıklama yapması - Priştine