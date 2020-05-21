Kosova Başbakanı Kurti'den Türk belediyesine destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kosova Başbakanı Kurti'den Türk belediyesine destek

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'nın tek Türk belediyesi konumunda bulunan Mamuşa'da dolu ve yağmur nedeni ile meydana gelen zarara hükümetin destek vereceğini duyurdu.

Kosova Başbakanı Kurti'den Türk belediyesine destek
21.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:20

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'nın tek Türk belediyesi konumunda bulunan Mamuşa'da dolu ve yağmur nedeni ile meydana gelen zarara hükümetin destek vereceğini duyurdu.

Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'da geçtiğimiz günlerde şiddetli yağış ve dolu nedeni ile tarım arazilerinde hasar meydana gelmişti. Başbakan Albin Kurti, şiddetli yağış ve dolunun ardından bölgeye giderek, incelemelerde bulundu. Kurti, yağış nedeni ile zarar gören tarım alanlarını incelerken, devlet bütçesinin en önemli destekçileri olan çiftçilere yardım edilmesi gerektiğini açıkladı. Başbakan, bölgede meydana gelen hasarın oluşturulacak komisyon ile tespit edileceğini ifade etti. Başbakan Kurti, "Son yılların en büyük doğa felaketlerinden birini yaşadık. Seralar büyük zarar görmüş durumda. Büyük üreticilere elbette devlet, hükümetimiz ve toplumumuz ihtiyaç duymadıklarında bile yardım etmelidir" dedi.

Tarım Bakanı Besian Mustafa ise çiftlere zararlarının karşılanması için destek sağlanacağını belirterek, "Bakanlık olarak, çiftçilerimizi acil durumlarda da desteklemeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. Tarım Bakanı, ayrıca salgın nedeniyle hibe kredi desteği için başvuruda bulunamayan çiftçiler için müracaat süresinin uzatıldığını ve tüm hibelerin ödeneceğini duyurdu.

Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, yaptığı açıklamada yalnızca seralarda 3,5 milyon Euro'luk zararın meydana geldiğini ifade etti. Krasniç, hükümetin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Tarım alanlarının gördüğü zarar üreticilerle birlikte, ürün fiyatlarını da olumsuz yönde etkileyecektir" dedi.

Öte yandan Mamuşa, ülkede tarım üretimi ile öne çıkmaktadır. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili bir kadın gözaltına alındı Haber
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili bir kadın gözaltına alındı
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım
Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sinan Özen Ferdi Tayfur Bergüzar Korel
Spor İlhan Cavcav Bülent Uygun Sergen Yalçın Ivan Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kosova Başbakanı Kurti'den Türk belediyesine destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 20:20:56. #1.14#
title