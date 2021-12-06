Kosova Başbakanı Kurti'den Afgan mültecilerin kaldığı askeri üsse ziyaret

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Afgan mültecilerin kaldığı askeri üssü ziyaret etti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Afgan mültecilerin kaldığı ABD'ye ait Bondsteel askeri üssünü ziyaret etti. Başbakan Kurti'ye ziyareti sırasında başkent Priştine'deki ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nicholas J. Giacobbe, Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi ve İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla eşlik etti.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Kurti, şimdi misafirimiz olan Afgan vatandaşlarını ağırlamanın ve onlara yardım etmenin bizim için bir onur olduğunu vurguladı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Başbakan Kurti'nin, desteğe ihtiyaç duyan mülteciler için bu insani konuda iletişim ve yakın işbirliği için ABD'li yetkililere teşekkür ettiği belirtildi.

Bondsteel'deki yetkililer ise, Kosova hükümetinin Afganistan'daki ihtilaf nedeniyle yerinden edilmiş vatandaşlara barınma konusundaki kararlılığından dolayı minnettarlıklarını ifade etti. - PRİŞTİNE