Kosova Başbakanı İçin Kravat Yardımı Kampanyası Başladı

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay'ın kendi maaşına yüzde yüz zam yapması ardından basına yaptığı, 'maaşım yetmiyor, kravat takim elbise nasıl satın alacağım' açıklaması ardından, Kosovalı birçok sivil toplum kuruluşu 'Başbakan yardım' adı altında kampanya başlattı.



Başbakan Ramuş Haradinay'ın kendi maaşına zam yapmasını, kravat ve gömlek almak zorunda olmakla savunması ardından, Kosova'da çok sayıda genç Başbakana kravat toplama kampanyası başlattı. Sivil toplum kuruluşu "Beyond The Wall" üyeleri, Başbakan Haradinay için yaklaşık 200 kravat topladı.



"Beyond The Wall" üyeleri Pazar günü sosyal medya üzerinden Başbakan Haradinay için başlattıkları yardım kampanyası büyük ses getirdi. Çok sayıda kişi, kravat ve gömlek satın alabilmek için maaşına zam yapan Başbakana kravat ve gömlek hediye etti.



"Beyond The Wall" üyelerinden Kuştrim Mehmeti, "kendisinin bu tür konular için maaşına zam yapmasına gerek kalmaması için söz konusu kampanyayı başlattık. Başbakana çağrı yapıyoruz. Maaşını rahatlıkla eski haline çevirebilir. Çünkü biz kendisine çok sayıda kravat ve gömlek sağladık" dedi.



Kampanya ile bir yıl boyunca her gün için Başbakana ücretsiz kravat ve gömlek sağlanması amaçlanıyor.



