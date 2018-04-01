Kosova Başbakanı Haradinay Türkiye'ye Gönderilen Fetö Üyelerinin Aileleriyle Görüştü

Kosova'da altı FETÖ'cünün Kosova polisi tarafından tutuklanması ve Türkiye'ye iade edilmesi ardından, Kosova Meclisi önünde eşlerinden bilgi almak için bekleyen aileleri Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ziyaret edip bilgi aldı.

Desteklerinden dolayı teşekkür eden aileler sadece bir beklentilerinin olduğunu belirtti ve 'Kaçırılan öğretmenlerin aileleri olarak hayatlarından endişe duymaktayız. Öğrencilerimizin, velilerimizin kısaca okullar ne olacak, nasıl bir süreç devam edecek' Biz halkın önünde, kamuoyu önünde resmi olarak hem bizim hayati güvencemiz hem de diğer arkadaşların korkularını yenmeleri adına nasıl bir garanti verebilirler?? dedi.

Kosova Başbakanı Haradinay da, bundan sonra bu tür olayların yaşanmayacağını söyleyip, danışmanlarıyla bu konu hakkında daha detaylı bilgi alacaklarının altını çizdi. - Priştine