Kosova Başbakanı Haradinaj Noktayı Koydu
Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Sırbistan Kosova’yı tanımadığı sürece, Sırbistan’dan ithal edilen ürünlere uygulanmaya başlanan yüzde 100 oranındaki gümrük vergisini uygulamaktan vazgeçmeyeceklerini açıkladı.
Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Sırbistan Kosova'yı tanımadığı sürece, Sırbistan'dan ithal edilen ürünlere uygulanmaya başlanan yüzde 100 oranındaki gümrük vergisini uygulamaktan vazgeçmeyeceklerini açıkladı.
Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Kosova Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Sırbistan Kosova'yı tanımadıkça Sırp ürünlerine uygulanan gümrük vergisinin kaldırılmaması gerektiği görüşünü savundu. Kosova'da dış siyasetin son dönemlerde uğradığı başarısızlıkları tartışmak için olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulunda milletvekillerine seslenen Başbakan Haradinaj, "Sırbistan Kosova'yı tanıyana kadar, Sırp ürünlerine yüzde 100'lük gümrük vergisi uygulamasının yürürlükte kalması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Cezalandırıcı tedbirlerle Sırbistan'ı Kosova'yı tanımaya zorlayabileceklerini kaydeden Haradinaj, sert tedbirler almadan karşılıklı tanımayı sağlayacak anlaşmanın imzalanmasının mümkün olamayacağını kaydetti.
Kosova Bakanlar Kurulu, Sırbistan'ın Kosova konusunda izlediği düşmanca tutumları nedeniyle Sırbistan'dan ithal edilen ürünlere bir süre önce yüzde 10 oranında uygulanan gümrük vergisinin yüzde 100'e çıkarılması kararını onaylamıştı. Kosova Bakanlar Kurulu aynı kararı Bosna Hersek ürünlerine de uygulamayı kararlaştırdı. - PRİŞTİNE