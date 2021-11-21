Kosova Başbakan Kurti, Kosova-Türkiye Ticaret Odası üyeleri ile yatırım fırsatlarını görüştü

Kosova Başbakanı Albin Kurti, başkent Priştine'de Kosova- Türkiye Ticaret Odası (KTTO) üyeleriyle Kosova'daki yatırım fırsatlarını görüştü.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, başkent Priştine'de Kosova-Türkiye Ticaret Odası (KTTO) üyeleriyle bir araya geldi. Kurti toplantıda, hükümetin sürdürülebilir ve hızlı ekonomik kalkınma yoluyla yatırımı teşvik etme kararlılığını vurguladı. İş adamlarına Kosova'da iş yapma koşulları hakkında bilgi veren Kurti, siyasi istikrar, bölgede daha fazla ekonomik büyüme, gelecek için tasarlanan maliye politikaları ve Avrupa'ya oranla çok fazla genç nüfusa sahip olunduğuna dikkat çekti. Kurti, Kosova diasporasının, Almanya'daki Türk ve ABD'deki İrlanda diasporasına benzediğine işaret ederek, Kosova'daki diaspora tarafından bu yıl Kosova'ya 1 milyar Euro tutarında yatırım yapılacağını söyledi.

Kosova'da enflasyonun düşük bir oranda seyrettiğini ve düşük enflasyonun yatırımcılar için riski ortadan kaldırdığını kaydeden Kurti, Kosova'nın önemli ölçüde Türk mallarını ithal eden bir ülke olduğunu hatırlattı. Türkiye ile ihracat-ithalatın 1'e 40 oranında olduğunu ifade eden Kurti, Kosova'dan Türkiye'ye ihracatın artırılmasının önemine vurgu yaptı.

"10 yıldan 99 yıla kadar arsa tahsis ediyoruz ve çifte vergilendirmeyi önlüyoruz. Ayrıca uzun bürokratik prosedürleri ortadan kaldırıyoruz. Bu durumda her belediyede sadece üç günde işyeri açılabilir" şeklinde konuşan Kurti, yatırımcılara, Drenas, Mitroviça, Shtime, Suvareka, Lipyan, Yakova ve Prizren'de kurulan özel ekonomik bölgelerindeki altyapı ve idari kolaylıklardan yararlanabilecekleri konusunda bilgi verdi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi ve KTTO Onursal Başkanı Çağrı Sakar, ikili ekonomik ilişkilere değinerek Türk yatırımcıların Kosova'ya önemli katkılar sağladığını belirtti. KTTO Başkanı Abdurrahman Balkız ise Türk yatırımcıların finansman bulma dahil Kosova'nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projelere destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Toplantıya, Kosova Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Rozeta Hajdari, Maliye ve Transfer Bakanı Hekuran Murati, Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Başbakanlık İnsan Kaynakları şefi Luan Dalipi de katıldı. - PRİŞTİNE