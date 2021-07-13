Kosova Ankara Büyükelçisi'nden, Yılmaz Büyükerşen'e ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Kosova Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarete büyükelçiye, Ankara Arnavut Kültür Merkezi Koordinatörü Serdal Vardar ve Kosova Eskişehir Fahri Konsolosu Alihan Karacan da eşlik etti.

Ziyaretçilerini makamında ağırlayan Başkan Büyükerşen, "Kosova ile aramızda tarihi ve kültürel olarak büyük bağlarımız var. Şehrimizde de yaşayan birçok Kosovalı göçmenimiz bulunuyor. Geçmişten gelen kuvvetli dostluk bağlarımız dolayısı ile ziyaretinizden büyük mutluluk duydum. Kardeş şehirlerimizin bir tanesinin de Kosova'dan olmasını dilerim" dedi.

Eskişehir'e çeşitli temaslarda bulunmak için geldiğini belirten Büyükelçi Ilir Dugolli, ziyareti sırasında Eskişehir'i de gezme fırsatı bulduğunu, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'ni dolaştığını ifade etti. Eskişehir'i ve yapılan şehircilik çalışmalarını çok beğendiğini ifadelerine ekleyen Büyükelçi Dugolli, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e misafirperverliği için teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler