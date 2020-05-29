Kosova anayasa mahkemesi yeni hükümetin kurulması yönünde karar aldı Kosova Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle, Kurti hükümetinin güvenoyu alamamasının ardından seçime gidilmemesi ve yeni hükümetin kurulmasına imkan verilmesi yönünde karar aldı.

Kosova Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle, Kurti hükümetinin güvenoyu alamamasının ardından seçime gidilmemesi ve yeni hükümetin kurulmasına imkan verilmesi yönünde karar aldı.

Anayasa Mahkemesi kararında Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin, Kosova Demokratik Birliğini (LDK) Başbakan adayı Avdullah Hoti'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesinin anayasaya aykırı olmadığı belirtilirken, güvenoyu alamayan bir hükümetin düşmesinin ardından meclisin feshedilmesinin gerekli olmadığı ve yeni bir hükümetin kurulmasına imkan sağladığı ifade edildi. Thaçi, 30 Nisan'da LDK'nın Başbakan adayı Avdullah Hoti'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Bunun üzerine, yeni hükümetin kurulması yerine seçime gidilmesi gerektiğini savunan Vetevendosje Hareketi (VV) Cumhurbaşkanının kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

Vetevendosje'den anayasa mahkemesinin kararına sert tepki

Vetevendosje hareketinden (VV) Kosova Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca, Kosova Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlar, Kosovayı Başkanlık Cumhuriyeti olarak ilan ettiğini belirtti. Konjufca katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Thaçi'nin, anayasa mahkemesinin nasıl bir karar alacağını önceden bildiğini söyledi. Anayasa mahkemesinin kararı, Kosova'da başkanlık sistemini ilan ettiğini kaydeden Bakan Konjufca, söz konusu kararının iki olumsuz sonuç doğurduğunu, buna göre bu karar, Kosova'yı Başkanlık devleti olarak ilan etmekte ve ikincisi oyların yüzde 51'ini kazanmadığın sürece hiç bir şey kazanmadığın anlamına geldiğini kaydetti.

Yeni hükümeti kuracak olan partilerden değerlendirmeler

Kurulacak yeni hükümetin büyük ortaklarından Kosova Demokratik Birliği (LDK) de tüm siyasi partileri Anayasa Mahkemesinin kararını uygulamaya ve kabul etmeye çağırdı. LDK lideri İsa Mustafa, anayasa mahkemesinin kararının herkesin yararına olması nedeniyle söz konusu kararın uygulanması gerektiğini söyledi. Mustafa, "Herkesin yararına olduğu için karar uygulanmalı ve desteklenmelidir. Bu karar herkes tarafından uygulanacak, çünkü hiçbir partinin Anayasa kararına saygı göstermemek gibi bir lüksü olmamalı" dedi. Anayasa mahkemesinin kararını değerlendiren Mustafa, "Anayasaya saygı göstermeliyiz. Kosova meclisi genel kurulunun toplanmasının, Meclis Başkanı'nın kişisel iradesi değil, milletvekillerinin iradesi olduğunu düşünüyorum. Kimse Kosova Meclisi'nin görevini yapmasını engelleme hakkına sahip değildir" ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak hükümetin ortaklarından Kosova'nın Geleceği için İttifak Partisi (AAK) lideri Ramush Haradinaj, yeni hükümeti kuracak olan başbakan adayını görevlendirmekle ilgili kararı konusunda Cumhurbaşkanı Thaçi'yi haklı bulan Kosova Anayasa mahkemesinin kararını olumlu karşıladı. Ülkenin seçimlere gitmemesi ve yeni hükümetin kurulması yönünde karar alan Anayasa mahkemesinin kararını değerlendiren AAK lideri ve eski başbakanlardan Ramush Haradinaj, yeni hükümetin kurulmasının yolunu açan kararı olumlu karşıladığını belirtti.

Haradinaj, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni hükümetin bir an önce kurulmasını talep ederek, "Kaybedilen her günün, ekonomi ve vatandaşların refahı açısından bir maliyeti var" dedi.

Haradinaj, herkese, Kosova Anayasa Mahkemesinin kararına uyması çağrısında bulundu. Yeni hükümetin, Kosova Demokratik Birliği (LDK), Kosova'nın Geleceği için İttifak Partisi (AAK), Nisma Partisi ve azınlıktaki toplulukların partilerinden kurulması bekleniyor. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA