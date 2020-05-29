Kosova anayasa mahkemesi yeni hükümetin kurulması yönünde karar aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kosova anayasa mahkemesi yeni hükümetin kurulması yönünde karar aldı

Kosova Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle, Kurti hükümetinin güvenoyu alamamasının ardından seçime gidilmemesi ve yeni hükümetin kurulmasına imkan verilmesi yönünde karar aldı.

Kosova anayasa mahkemesi yeni hükümetin kurulması yönünde karar aldı
29.05.2020 09:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:03

Kosova Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle, Kurti hükümetinin güvenoyu alamamasının ardından seçime gidilmemesi ve yeni hükümetin kurulmasına imkan verilmesi yönünde karar aldı.

Anayasa Mahkemesi kararında Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin, Kosova Demokratik Birliğini (LDK) Başbakan adayı Avdullah Hoti'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesinin anayasaya aykırı olmadığı belirtilirken, güvenoyu alamayan bir hükümetin düşmesinin ardından meclisin feshedilmesinin gerekli olmadığı ve yeni bir hükümetin kurulmasına imkan sağladığı ifade edildi. Thaçi, 30 Nisan'da LDK'nın Başbakan adayı Avdullah Hoti'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Bunun üzerine, yeni hükümetin kurulması yerine seçime gidilmesi gerektiğini savunan Vetevendosje Hareketi (VV) Cumhurbaşkanının kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

Vetevendosje'den anayasa mahkemesinin kararına sert tepki

Vetevendosje hareketinden (VV) Kosova Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca, Kosova Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlar, Kosovayı Başkanlık Cumhuriyeti olarak ilan ettiğini belirtti. Konjufca katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Thaçi'nin, anayasa mahkemesinin nasıl bir karar alacağını önceden bildiğini söyledi. Anayasa mahkemesinin kararı, Kosova'da başkanlık sistemini ilan ettiğini kaydeden Bakan Konjufca, söz konusu kararının iki olumsuz sonuç doğurduğunu, buna göre bu karar, Kosova'yı Başkanlık devleti olarak ilan etmekte ve ikincisi oyların yüzde 51'ini kazanmadığın sürece hiç bir şey kazanmadığın anlamına geldiğini kaydetti.

Yeni hükümeti kuracak olan partilerden değerlendirmeler

Kurulacak yeni hükümetin büyük ortaklarından Kosova Demokratik Birliği (LDK) de tüm siyasi partileri Anayasa Mahkemesinin kararını uygulamaya ve kabul etmeye çağırdı. LDK lideri İsa Mustafa, anayasa mahkemesinin kararının herkesin yararına olması nedeniyle söz konusu kararın uygulanması gerektiğini söyledi. Mustafa, "Herkesin yararına olduğu için karar uygulanmalı ve desteklenmelidir. Bu karar herkes tarafından uygulanacak, çünkü hiçbir partinin Anayasa kararına saygı göstermemek gibi bir lüksü olmamalı" dedi. Anayasa mahkemesinin kararını değerlendiren Mustafa, "Anayasaya saygı göstermeliyiz. Kosova meclisi genel kurulunun toplanmasının, Meclis Başkanı'nın kişisel iradesi değil, milletvekillerinin iradesi olduğunu düşünüyorum. Kimse Kosova Meclisi'nin görevini yapmasını engelleme hakkına sahip değildir" ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak hükümetin ortaklarından Kosova'nın Geleceği için İttifak Partisi (AAK) lideri Ramush Haradinaj, yeni hükümeti kuracak olan başbakan adayını görevlendirmekle ilgili kararı konusunda Cumhurbaşkanı Thaçi'yi haklı bulan Kosova Anayasa mahkemesinin kararını olumlu karşıladı. Ülkenin seçimlere gitmemesi ve yeni hükümetin kurulması yönünde karar alan Anayasa mahkemesinin kararını değerlendiren AAK lideri ve eski başbakanlardan Ramush Haradinaj, yeni hükümetin kurulmasının yolunu açan kararı olumlu karşıladığını belirtti.

Haradinaj, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni hükümetin bir an önce kurulmasını talep ederek, "Kaybedilen her günün, ekonomi ve vatandaşların refahı açısından bir maliyeti var" dedi.

Haradinaj, herkese, Kosova Anayasa Mahkemesinin kararına uyması çağrısında bulundu. Yeni hükümetin, Kosova Demokratik Birliği (LDK), Kosova'nın Geleceği için İttifak Partisi (AAK), Nisma Partisi ve azınlıktaki toplulukların partilerinden kurulması bekleniyor. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı Haber
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Haber
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Denizde vahşet anları kamerada! Köpek balığını mızrakla defalarca vurarak katlettiler
Denizde vahşet anları kamerada! Köpek balığını mızrakla defalarca vurarak katlettiler
TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi
Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi
Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı
Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Kuşoğlu Adnan Menderes Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ersin Korkut Serdar Ortaç Bergüzar Korel Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Mete Gazoz Fatih Terim Metin Oktay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Kabine Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kosova anayasa mahkemesi yeni hükümetin kurulması yönünde karar aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 09:06:41. #1.15#
title